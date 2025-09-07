İstanbul Valiliği Gösterileri Yasakladı

ETKİNLİKLERE GETİRİLEN KISITLAMALAR

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde bazı etkinliklere kısıtlama getirdi. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre; miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ve pankart ile afiş asma gibi etkinlikler, 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yasaklandı.

YASAKLAMA HUKUKİ DAYANAĞI

Yapılan bu yasaklama kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı bildiriliyor. Bu durum, çeşitli etkinliklerin güvenliği ve düzeni açısından gereklilik arz ediyor.