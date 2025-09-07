İstanbul Valiliği Gösterileri Yasakladı

İSTANBUL VALİLİĞİ KISITLAMALAR GETİRDİ

İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde belirli etkinliklere kısıtlama uygulamaya başladı. Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerini kapsayan bu yasak, Valilik tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

KISITLAMALAR NELERİ KAPSIYOR

Açıklamaya göre, 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den itibaren, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar; miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı gibi etkinlikler yasaklandı. Yasak kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı bilgisi verildi.