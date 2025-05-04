İstanbul Valiliği, Haberi Yalanladı

VALİLİKTEN YALANLAMA

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi’nin kapalı otoparkına alınmadığına dair yapılan haberlerin yanlış olduğunu açıklıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Atatürk Kültür Merkezi’nde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Atatürk Kültür Merkezi’ne girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

OTOPARK GİRİŞİNDEKİ YOĞUNLUK

Açıklamada, “İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir” denilerek, aracın otoparka alınmama sebebinin trafiğin yoğunluğu olduğu vurgulandı.