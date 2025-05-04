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İstanbul Valiliği, Haberleri Yalanladı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi kapalı otoparkına alınmadığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, “4 Mayıs 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir” denildi.

HABERLERİN DOĞRULUĞU SORGULANIYOR

Valilik tarafından yapılan açıklama, basında yer alan bazı haberlerin doğruluğunu sorgulayan bir yanıt niteliği taşıyor. Özellikle saldırı olayının ardından kamuoyunun dikkatini çeken bu durum, taraflar arasında bilgi kirliliği yaratabiliyor. Açıklamada, konunun netliğe kavuşturulması amacıyla bilgilerin paylaşıldığı ifade ediliyor.

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