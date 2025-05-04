İstanbul Valiliği, İddiaları Yalanladı

ANMA TÖRENİNDE YAŞANAN İDDİALAR

İstanbul Valiliği, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aracının otoparka alınmadığına dair çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Valilik, bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

AÇIKLAMA DETAYLARI

Yapılan açıklamada, “04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir” ifadeleri yer aldı.