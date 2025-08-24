İstanbul Valiliği Koruma Tahsis Etti

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde “suç örgütü lideri” olarak tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ile ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Ancak, Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı. Onun ifadeleri doğrultusunda birçok CHP’li siyasetçi ve bürokrat tutuklanmış durumda.

TEHDİT ÜZERİNE KORUMA TAHSİS EDİLDİ

İBB soruşturması ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, Aktaş’ın ev hapsinin kaldırılmasının ardından İstanbul Valiliği’nin kendisine koruma tahsis ettiğini belirtti. Tayyar, “Zaten kendisinin 15-20 civarında özel koruması varmış.” açıklamasında bulundu. Tayyar, İBB soruşturmasındaki gelişmelerin sorgu sürecini uzatmasının ardından bazı endişelerin ortaya çıktığını vurguladı.

IDDIANAMENİN GELİŞİMİ

Tayyar, “İBB soruşturması. Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı: 1/ İddianamenin teslim takvimi. 2/ Aziz İhsan Aktaş’ın durumu.” diyerek iddianamenin gelişimine dair bilgileri paylaştı. Soruşturmanın derinleşmesinin sorgu süreçlerini uzattığını belirten Tayyar, “Devlet Bey de diğer MHP’li yöneticiler de şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler.” ifadesini kullandı.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLIYOR

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianameyi yazmaya başladığına dair bilgiler edinen Tayyar, toplamda 4 ayrı iddianame olacağını ve bunlardan ilkinin Eylül’de mahkemeye sunulacağını açıkladı. Takvim aksamazsa, Eylül’de ya da en geç Ekim’de mahkeme sürecinin başlayacağını belirtti.

SÜREÇTEKİ GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları kapsamında 92 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu da tutuklandı. Toplam 89 zanlıdan 48’i tutuklanırken, kalanlar adli kontrol ile serbest bırakıldı. Onun dışında 9 dalga operasyon sonucunda toplam şüpheli sayısı 330’a ulaştı. Bunlardan 105’i tutuklu, 215’i adli kontrol altında. Halen, 10 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.