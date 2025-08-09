İstanbul Valiliği’nden Açıklama Yapıldı

YABANCI HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde bir yabancının ölümüyle ilgili iddialara dair detaylı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesi ile ilgili iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır” denildi.

AÇIKLAMADA YER ALAN DETAYLAR

Açıklamada, K.H. isimli yabancının 8 Ağustos 2025 tarihinde intihar ederek hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sonrasında güvenlik kamera kayıtları dahil olmak üzere, delillerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı. Ayrıca, “Konunun bütün yönleri ile araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadesine yer verildi.