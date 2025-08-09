Haberler

İstanbul Valiliği’nden Açıklama Yapıldı

YABANCI HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde bir yabancının ölümüyle ilgili iddialara dair detaylı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesi ile ilgili iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır” denildi.

AÇIKLAMADA YER ALAN DETAYLAR

Açıklamada, K.H. isimli yabancının 8 Ağustos 2025 tarihinde intihar ederek hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sonrasında güvenlik kamera kayıtları dahil olmak üzere, delillerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı. Ayrıca, “Konunun bütün yönleri ile araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadesine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.