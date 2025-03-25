İstanbul Valiliği’nden Afişlerin Kaldırılması Talimatı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AFİŞLERİN KALDIRILMASI TALEBİ

İstanbul Valiliği, yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının afişlerinin kentte kaldırılmasını talep ediyor.

ÖZGÜR ÇELİK’İN TEPKİSİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden resmi belgeleri paylaşarak duruma tepki gösterdi. Çelik, “İlçe başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız” şeklinde ifade etti.

KÂĞITTA YER ALAN İFADELER

İstanbul Başsavcılığı’ndan Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen belgede, “Hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklama kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile ilgili olarak İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde, ayrıca yine bu şahıslarla ilgili olarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunmaktadır. 2911 Sayılı Kanunu’nun 27. Maddesi ve 5326 sayılı kanunun 42. Maddesi uyarınca söz konusu afiş ve pankartların men edilmesi ve gerekli yaptırım uygulanması hususlarında bilgi ve gereği rica olunur” ifadeleri yer aldı.