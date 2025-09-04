İstanbul Valiliği’nden Deniz Faaliyetleri Kararı Alındı

DÜZENLEME HAZIRLANDI

İstanbul Valiliğince, ‘İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar’ alındı. Karar, Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, İçişleri birimlerine, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarına, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Valilik birimlerine, İstanbul CİMER Hizmet Bürosu İMEAK Deniz Ticaret Odası ve ilgili odalara iletildi.

CAN GÜVENLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Kararda, İstanbul Boğazı’nın doğal, tarihi ve coğrafi özellikleri ile stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, son dönemlerdeki izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini ve altyapı eksiklikleri nedeniyle can ve mal güvenliği açısından önemli risklerin oluştuğu ifade edildi. Yangın riski, kaçak elektrik kullanımı ve yetersiz teknik altyapı gibi güvenlik sorunlarına dikkat çekilen kararda, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/B ve 66. maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler gereğince Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can-mal seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.” denildi.

DENİZ TURİZMİ FAALİYETLERİ İÇİN YENİ KARARLAR

İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin yasal ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi için alınan kararlar şu şekilde sıralandı: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nın kıyılarında işletme izni olmayan yapılar (iskele, rıhtım vb.) üzerinde 24 metre ve üzeri boyda gezi tekneleri ve ticari yatlar için yolcu indirip bindirme faaliyeti yasaklanmıştır. Bu faaliyetler yalnızca kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, izinsiz elektrik, su ve atık alımı gibi hizmetlerden yararlanan teknelerin kıyı tesisi işletme izni olan yerler dışında faaliyet göstermesi yasaklanmıştır.”

DENETİM KOMİSYONU KURULDU

Karar kapsamındaki düzenlemelerin 8 Eylül’den itibaren uygulanacağı belirtildi. Bunun etkin uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve diğer ilgili kurumlar, Valilik koordinasyonunda işbirliği yapacak. Ayrıca, kurulacak ‘Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu’ düzenli denetimler gerçekleştirecek. Kararda, karar kapsamına giren deniz taşıtlarının bağlı olduğu kıyı alanlarına diğer deniz araçlarının bağlanmasının önlenmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca, karara aykırı faaliyetlerde bulunan deniz turizmi araçları ve işletmecileri hakkında gerekli idari yaptırımlar, yetkili birimlerce anında uygulanacak. Bu karar, kamu düzeni, güvenlik, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi gibi amaçlarla alındığı ve tüm kıyı yapılarında geçerli olduğu belirtiliyor.