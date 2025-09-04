İstanbul Valiliği’nden Gemi Faaliyetleri Kararı Alındı

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN ALINAN KARAR

İstanbul Valiliği, ‘İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar’ aldı. Bu karar, Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İçişleri birimleri, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi.

GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kararda, İstanbul Boğazı’nın doğal, tarihi ve coğrafi özellikleriyle stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler nedeniyle ciddi güvenlik risklerinin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Yangın riski, kaçak elektrik kullanımı ve izinsiz yakıt ikmali gibi sorunların önemli güvenlik sorunlarına yol açabileceği kaydedildi. “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/B ve 66. maddeleri, … Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can­ mal­ seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.” denildi.

DENİZ TURİZMİ FAALİYETLERİ İÇİN DÜZENLEMELER

İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla belirlenen düzenlemeler şunlardır: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izni olmayan kıyı yapıları (iskele, rıhtım gibi) üzerinde 24 metre ve üzeri boydaki günübirlik gezi tekneleri ve diğer ticari yatların yolcu indirme-bindirme faaliyeti gerçekleştirmesi yasaklanmıştır. Bu tür faaliyetler yalnızca kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde yapılabilecektir. Yine, iskele izni olmayan yerlerde yasa dışı bağlama ve barınma yapılması yasaklanmıştır.

DENETİMLERİN YAPILACAĞI BELİRTİLDİ

Yeni düzenlemelerin 8 Eylül’den itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi. Bu kararın etkin uygulanabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurumlarının Valilik koordinasyonunda birlikte hareket edeceği aktarıldı. Ayrıca, ‘Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu’ oluşturularak düzenli denetimlerin gerçekleştirileceği belirtildi. Deniz turizmi araçları ve işletmecileri, karara aykırı faaliyetler sergilediklerinde 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli idari yaptırımlarla karşılaşacak.

Kararın amacı, kamu düzeni, can ve mal güvenliği, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi ile deniz turizmi faaliyetlerinin sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Bu düzenlemeler, İstanbul sınırları içindeki bütün kıyı yapılarında geçerli olacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin karara uyması gerekecek.