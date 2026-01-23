İstanbul Valiliği’nden İBB’ye İstismar İddialarına Soruşturmada Gelişme

İstanbul Valiliği’nden İBB Kreşi Açıklaması

Valilik, İBB’ye ait bir kreşte çocuklara yönelik istismar ve darp iddialarına dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Farklı medya platformlarında İBB’ye bağlı Eyüpsultan’daki kreşte yaşandığı öne sürülen bu tür olaylara ilişkin haberler yer almıştır” denildi.

Adli Süreç Takibi Devam Ediyor

Yapılan değerlendirmede, “İlgili konuda Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış olup, hem idari hem de adli süreç titizlikle izlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

İBB’den Yanıt Geldi

İBB’nin açıklamasında, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi’nde meydana geldiği iddia edilen olayın başından itibaren mevzuata uygun olarak ve dikkatle incelendiği ifade edildi. Açıklamada, “Çocuğun vücudundaki morluk tespit edildiği anda tutanak tutulmuş, aile bilgilendirilmiş ve emniyetle adli mercilerle işbirliği sağlanmıştır” denildi.

Kamera Kayıtları İncelendi

Merkeze ait tüm kamera kayıtlarının eksiksiz biçimde ilgili mercilere ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, “Yapılan titiz incelemelerde, iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. İdari inceleme ve teftiş çalışmaları sürmektedir ve sonuçlar kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacaktır” vurgusu yapıldı. Ayrıca, aileyle yapılan görüşmelerde farklı tarihlerdeki beyanlar arasında çelişkiler tespit edildiği bilgisi aktarılarak, bu durum yetkili mercilere bildirildi.

Spekülatif İfadelerle Mücadele

İBB’nin devam eden iç soruşturmasına dair yapılan açıklamada, “Adli makamlara ulaştırılmamış somut bilgi ve belge mevcutken, bazı basın organlarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız, dezenformasyona dayanan ve abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır” denildi. Kamuoyuna, çocukların en yüksek yararını gözeterek resmi açıklamaların dışındaki doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri tavsiye edildi.