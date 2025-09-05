İstanbul Valiliği’nden Karavan Genelgesi Yayınlandı

KARAVAN PARK ALANLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül’ün imzasıyla yayımladığı genelge ile karavan park alanlarının uyması gereken kuralları belirledi. Genelge, il ve ilçe belediyelerine iletilirken, karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının arttığına dikkat çekiyor. “İlimiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir.” ifadesine yer verildi.

KARAVAN KULLANICILARININ İHTİYAÇLARI

Valilik, bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini ve trafik akışını olumsuz etkilememesi için karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek park alanlarının belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre karavan ve kamp alanları turizm işletmesi olarak tanınıyor. “5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevi belediyelere verilmiştir.” deniyor.

KURALLARIN BELİRLENMESİ

Karavan park yerlerinin belirlenmesinde, çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun yaratmayacak şekilde planlama yapılması gerektiği ifade ediliyor. İlin nüfusu ve ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alanlar oluşturulmalı. Park alanlarında, karavanların büyüklüklerine göre manevra alanı bırakılarak işlevsel bölümlendirme yapılması gerekiyor.

Park alanlarında altyapı hizmetleri, atık yönetimi ve temel ihtiyaçları karşılayacak hizmetlerin sağlanması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, güvenliğin artırılması amacıyla yeterli personel bulundurarak düzenli denetimlerin yapılması önem taşıyor. “Oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek ve herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ile yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulmasının sağlanması” gerektiği ifade ediliyor.

UZUN SÜRELİ KALMAYA İZİN VERİLMEMESİ

Karavan park alanlarının uzun süreli konaklama ve yerleşim amaçlı kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanıyor. Park alanına giriş yapan karavanların plakaları ve karavanda bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin kaydedilmesi de önem taşıyor. Valilik, “Hem konaklayan hem de yakın çevredeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tüm yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması” gerektiğini belirtirken, belediyelerin uygun alanları belirleyerek gerekli işlemleri tamamlamalarını talep ediyor.