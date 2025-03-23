İstanbul Valiliği’ne Tutuklu Belediye Başkanları Bildirildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde tutuklanan belediye başkanları hakkında açıklama yaptı. Başsavcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “rüşvet almak”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından” tutuklandığını duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ SUÇLAMALARI

Aynı açıklamada, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan’ın “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ise “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklandığı ifade edildi. Bu gelişmeler, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve suçlamalara karşı yürütülen mücadelenin boyutlarını ortaya koyuyor.