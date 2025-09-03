Haberler

İstanbul Valiliği, Savcıyı Kaybetti

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından saldırganın olay yerinde yakalandığı ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

SAVCININ AİLESİNE VE YARGI CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI

Valilikten yapılan açıklamada, “Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun.” ifadesi yer aldı.

Yangın Kontrol Altında Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ekinözü köyü Ayyıldız Mezrası'nda çıkan anız yangını 100 hektarlık alanda etkili oldu, fakat ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Vali önlemlerin alındığını açıkladı.
Ceyhan’da Bir Genç Öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma sürecindeki C.A.'nın babası İlhami A., kızıyla ilgili tartışmanın ardından Berk Alkan'ı pompalı tüfekle vurdu. Alkan olayda hayatını kaybetti.

