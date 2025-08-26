İstanbul Valiliği Yardımları Sosyal Medyadan Paylaşmayın

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMDA YENİ DÜZENLEME

İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımların sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili önemli bir yazı yayımladı. Vali Davut Gül imzasıyla tüm kurumlara ulaştırılan yazıda, yardım dağıtımı sırasında kişilerin teşhir edilmesinin durdurulması talep ediliyor. Valilik açıklamasında, bazı bireylerin yardım dağıtımlarını kaydedip sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda halkın rahatsız olduğu ifade ediliyor. Açıklamada, “Yardım alan kişilerin teşhir edilmesi, kişilik haklarına zarar vermekte ve yardımların amacına uygun yapılmasını engellemektedir” deniliyor.

YARDIMLAR OKUL KOMİSYONLARI ARACILIĞIYLA DAĞITILACAK

Yeni düzenlemeye göre, öğrencilere yapılacak yardımlar artık doğrudan öğrencilere verilmeyecek. Yardımlar, okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan yedi kişilik bir komisyon tarafından alınacak ve okul idaresi aracılığıyla dağıtılacak. Ayrıca, yardım tesliminde çekilecek fotoğraf ve videolar içinde öğrencilere yer verilmeyecek.

KAMERALARA İZİN YOK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet kuruluşlarındaki çocuklar ve yetişkinlere verilecek yardımlarda da kamera kaydına izin verilmeyecek. Ek olarak, kıyafet, ayakkabı, tablet ve bilgisayar gibi yardımlar öğrencilere değil, doğrudan velilere teslim edilecek. Vali Gül, yazının tüm kurumlara imza karşılığı tebliğ edilmesini isteyerek, “Uygulamada hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi” talimatını veriyor.