İstanbul Valiliği Yasaklar Getirdi

HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın mahkeme kararı ile yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik yaptığı çağrının ardından şehirdeki hareketlilik devam ediyor. Bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, kentin 6 ilçesinde 10 Eylül 23.59’a kadar basın açıklamaları, mitingler, yürüyüşler ve diğer etkinlikleri yasakladı.

POLİS GÜÇLERİ HAZIR BEKLEMEDE

Yasak kararının ardından çevik kuvvet ekipleri, il binasını kuşatma altına aldı. Bu durum, zaman zaman gerilimli anların yaşanmasına neden oldu. Olayların sonrasında ise sosyal medya platformlarına erişim sorunları ortaya çıkmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, X, Instagram, YouTube ve TikTok’a erişim sağlayamadıklarına dair paylaşımlarda bulundu. Ayrıca, bazı servis sağlayıcılarında WhatsApp ve Telegram’da da aksaklıklar görüldüğü tespit edildi.

ÖNEMLİ

8 Eylül Özel Olaylarla Dolu

8 Eylül, dünya tarihinde pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün. Bu tarihler, hem zorlu dönemlerin başlangıcını hem de umut verici gelişmeleri müjdelemiştir.
Alıçta Hasat Başladı, Kilogram 200 TL

Hatay'ın Belen ilçesinde, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanan alıç hasadı başladı. Alıcın kilogram fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Hasat Eylül sonuna kadar devam edecek.

