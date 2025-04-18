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İstanbul Valiliği, Yürüyüşü Uygun Bulmadı

İSTANBUL VALİLİĞİ’DN CHP’YE SÖZLÜ UYARI

İstanbul Valiliği, CHP’nin yarın Tünel’den Taksim’e düzenleyeceği Gazze Yürüyüşü’nün güzergahının uygun olmadığını sözlü bir şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na iletti. İl Başkanı Özgür Çelik, bu yürüyüşün Filistin’e destek amaçlı gerçekleştireceğini duyurdu.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİM

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yapılacak eylem için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Ancak, İstanbul Valiliği’ne yapılan bu bildirimin ardından, yürüyüşün belirtilen güzergah üzerinde uygulanmasının uygun olmadığına dair sözlü bir uyarı yapıldı.

CHP ETKİNLİĞİNE DEVAM EDİYOR

Valilikten gelen sözlü uyarıya rağmen, CHP’nin etkinliği gerçekleştirme kararı aldığı öğrenildi. Yürüyüş, yarın saat 19.00’da Tünel’den başlayacak.

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