İstanbul Valiliğince, düzenli deniz turizmi kararı

İSTANBUL BOĞAZI’NDA YENİ DÜZENLEME

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı’nın kıyı alanlarındaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda önemli bir karar aldı. Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı gibi birçok kuruma iletilen karar, çeşitli deniz araçlarının faaliyetlerini kapsamaktadır.

CAN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖNLEMLER

Karar metninde, İstanbul Boğazı’nın tarihi ve coğrafi önemine dikkat çekiliyor. Bölgedeki izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik kullanımı gibi sorunlar nedeniyle can ve mal güvenliği tehlike altına girdiği belirtiliyor. Yangın riski ve kontrolsüz faaliyetlerin güvenlik açıklarına neden olduğuna vurgu yapılarak, “Valiliğimiz can güvenliğini sağlamakla yükümlüdür” şeklinde ifadelere yer veriliyor.

DÜZENLEME VE DENETİM ÖNLEMLERİ

Bu doğrultuda, İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin yasal, düzenli ve güvenli bir biçimde sürdürülmesi adına bazı önlemler alındığı aktarılıyor. Bu önlemler arasında, “günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri ve yüzer tesis işletme belgeli teknelerin” izinsiz kıyı yapılarında yolcu indirme ve bindirme faaliyetlerinin yasaklanması bulunuyor. Ayrıca, kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde bu faaliyetlerin yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

ETKİN DENETİM VE KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Kararın uygulanmaya başlanacağı tarih 8 Eylül olarak belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilgili kurumlar Valilik koordinasyonunda etkin bir şekilde hareket edecek. Bunun yanı sıra, “Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu” olarak adlandırılan bir komisyon oluşturulacağı ve bu komisyon tarafından düzenli denetimler yapılacağı ifade ediliyor.

Yasa dışı faaliyetlerde bulunan deniz turizmi araçları hakkında, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtiliyor. Alınan kararların, İstanbul’un kıyı yapılarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can mal güvenliğini koruma amacı taşıdığı açıklanıyor. Bu bağlamda, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin karara uymakla yükümlü olduğu belirtiliyor.