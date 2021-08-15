İstanbul Valiliği’nden Ali Baba Sultan Cemevi’nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüpheli hakkında açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi’nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’DAN CEMEVİ AÇIKLAMASI

Süleyman Soylu, Pendik’te cemevine yapılan saldırı ve Ankara Altındağ’da yaşananlarla ilgili “Bir taraftan yangın bir taraftan sel olunca… Bugün Pendik’te bir cemevi ile ilgili hiçbirimizin tasvip etmediği bir saldırı söz konusu. Bu saldırıları ilk kez görmüş değilim. Bunların failleri bulunmuştur. Türkiye’de alevi sünni çatışması mı var? Acaba Türk ile Kürt arasını mı tetikleriz acaba Türkiye’ye sığınan insanlarla bir nifak tohumu mu sereriz… Bu bir istihbarat çalışmasıdır. Failler yakalandı. İstanbul Valiliğimize Emniyete teşekkür ederim. Sizce saldırganların sünni ya da alevi olması önemli mi? Türkiye’yi tahrik etmek isteyenler bunu yapıyor. Kim yapıyorsa cezasını çekmelidir. Bu ahlaksızlıktır. Batının para verip havlattığı adamları Türkiye deşifre etti. Kimleri destekliyorlar, Türkiyeyi nasıl karıştırmak istiyorlar biliyoruz. Devletimize ve milletimize güveniyoruz. Ankara Altındağda Suriyeli de olsa Afrikalı da olsa Türk de olsa birinin birini katletmesi kabul edilebilir mi? Etnik bir köken üzerinden konuyu başka yere çekmek bize yakışır mı? Tabi Kılıçdaroğlu’nun tuzu kuru. Irkçılık bu coğrafyanın karakteri değildir, Batının karakteridir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Toplandın Suriyelilerin mahallesini bastın sen devlet misin? Biz Mevlana’nın Yunus Emre’nin çocuklarıyız. Bunların hepsi yanlıştır. Birileri devlet nizamını sulandırmaya çalışıyorlar. Kimsenin ülkemizin insanlarına suç yaparak rahatsız etmesine izin vermeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum.” dedi.

PENDİK KAYMAKAMLIĞI AÇIKLADI: FAİLLER YAKALANDI

Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.

Pendik Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bu arada şüphelilerden E.Ş.’nin emniyetteki ifadesinde kendisi ve arkadaşı E.B’nin de Alevi olduğunu, cemevi bahçesinde alkol aldıklarını, uyumak için içeri girmeye çalıştıklarını, kapılar kilitli olduğu için camı kırıp içeri girdiklerini ve sabah uyanınca ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

Öte yandan cemevi yetkilisinin şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ’TAN KINAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.” ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah.”