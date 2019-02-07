İstanbul Valiliği’nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden çöken bina ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal’da çöken bina ile ilgili bilgi verdi:

Çalışmalar büyük bir uyum içerisinde devam ediyor. Havva kızımız annesine kavuştu. Havva kızımızın ameliyatla bacağından tedavi sürecinin başarılı geçtiği söylenildi. Annesinin sevinci görülmeye değerdi. 3 tane cansız bedene ulaştığımızı söylemek için huzurlarınızdayız. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 6’ya yükseldi.

TRT