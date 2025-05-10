İstanbul Valisi Açıklama Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında yaralanan 44 kişinin taburcu edildiğini ve 10 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir.” dedi.

Olay Yeri ve Süreç Yönetimi

Kazanın ardından tüm acil durum ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve süreç Valiliğin koordinasyonunda dikkatle takip edildi. Vali Gül sözlerini devam ettirerek, “Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” şeklinde ifade etti.