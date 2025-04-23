İstanbul Valisi, Asılsız Paylaşım Uyarısı Yaptı

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül, “Büyük deprem bekleniyor” şeklindeki yanıltıcı sosyal medya paylaşımlarına karşı vatandaşları uyardı. Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medya mecralarında ‘Büyük deprem bekleniyor’ şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır.” ifadesini kullandı.

BİLİMSEL VERİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Devamında, bu tür asılsız şayiaların toplumda panik yaratmaktan başka bir amacı olmadığını belirten Gül, “Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır.” dedi. Ayrıca, vatandaşlardan AFAD Bilim Kurulu’nun açıklamalarını takip etmelerini istedi.

Vali Gül, asılsız paylaşımlar yapanların tespit edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını vurguladı ve “Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.” şeklinde bilgilendirmede bulundu.