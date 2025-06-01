İstanbul Valisi Davut Gül Açıklama Yaptı

İSTANBUL’DA BABAYA ŞİDDET OLAYI

İstanbul’da Marmaray’da bir baba, çocuklarının önünde darp edildi. Bu olay sonrası İstanbul Valisi Davut Gül, konu hakkında açıklama yaptı. Gül, “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur. Devlet sosyal medyadan yönetilmez” şeklinde ifadeler kullandı. Darp olayı, Türkiye gündeminin önemli maddeleri arasına girdi ve tartışmalar sürüyor.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ŞEHİRİN BÜYÜKLÜĞÜ

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaşanan olay sonrası dikkat çekici uyarılarda bulundu. “İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür. Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhâl harekete geçerek gerekeni yapmasıdır” dedi.

HUKUKİ SORUMLULUK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Vali Gül, açıklamalarına devam ederek “Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır. Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

OLAYIN GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

Geçtiğimiz günlerde Maltepe’de iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen D.E. (46), kapı önünde bekleyen bir kadınla tartışmaya başladı. Bu tartışma, diğer yolcuların da dahil olmasıyla büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında D.E.’nin burnu kırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis, D.E.’yi darbeden E.D. (50) ile olaya karışan İ.A. (22)’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.D., tutuklandı.