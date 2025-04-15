İstanbul Valisi Davut Gül Açılış Yaptı

VALİ DAVUT GÜL’DEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Otizm Farkındalık Günü kapsamında Şişli’deki Saadet Özel Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen Masa Tenisi Otizm Farkındalık Turnuvası’nın açılışını gerçekleştirdi. Bu turnuva, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi. Turnuvanın ev sahipliğini Saadet Özel Meslek Yüksekokulu üstlendi. Açılışta, Vali Gül’ün yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı. Etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Birinciliği Özgür Efe Mutluay’ın elde ettiği turnuvada, madalyalar dereceye giren çocuklara takdim edildi.

ÖĞRENCİLERLE MESA TENİSİ OYNADI

Programda Vali Gül, öğrencilerle birlikte masa tenisi oynayarak turnuva heyecanına ortak oldu. Ayrıca, öğrenciler tarafından Vali Gül’e bir tablo hediye edildi. Etkinlikte konuşma yapan Vali Gül, “Bizim hiçbir kardeşimizi hiçbir hemşehrimizi yok sayma lüksümüz yok. İster özel öğrencilerimiz olsun ister farklı bir yeteneği olsun sonuç itibarıyla hepsi birbirinden kıymetli. Hepsine uygun özel eğitim verme durumundayız. Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde özel öğrencilerimizle ilgili önemli çalışmalar başlatıldı ve önemli mesafeler yol alındı.”

ÖZEL EĞİTİM İMKANLARI VE GÜVENLİ OKUL PROJELERİ

Vali Gül, “Bu hiçbir eksiğimiz yok demek değildir. Ama yapılanlara bakıldığında kalan meselelerin de çözülebilecek durumda olduğunu görüyoruz. Bu okul İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yapıldı. İstanbul genelinde bin 400 okulumuzu ya yeniledik ya da güçlendirdik. Yani öğrenciler İstanbul’un en güvenli binalarında eğitim alıyorlar. Depreme dayanıklılık testleri yapıldı. Dayanıksız olan okullar yıkıldı, güçlendirilmesi gereken okullar güçlendirildi. Bu tür meslek liselerinde öğrencilerin hayata atılmalarını ve kendi yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri işleri yaparak bağımsız olmalarını sağlayacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.