İstanbul Valisi Davut Gül, “Halep Kültür ve Medeniyetimizin Merkezi” dedi

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL’ÜN AÇIKLAMALARI

İstanbul Valisi Davut Gül, Halep El Yazmaları ve Kütüphanesi’nin İhyası Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, “Yüzyıllar boyunca ilmin ve ticaretin merkezlerinden biri olan Halep’te kütüphaneleriyle, medreseleriyle, yetiştirdiği alimlerle paha biçilemeyen el yazmalarıyla kültür ve medeniyetimizin en önemli şehirlerinden biridir” ifadelerini kullandı. İstanbul Sultan Ahmed Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu çalıştay, Vali Gül’ün katılımıyla Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştay’a ayrıca Halep Valisi Azzam el-Garib, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Sultan Ahmed Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman ve Darul Mahtutat Başkanı Mahmut Masri de katıldı. İstanbul Kültür Müdürlüğü, ALESCO ve Türk Kızılay’ının destek verdiği programın amacı, Halep Vakıf Kütüphanesi’ni desteklemek ve İstanbul Sultan Ahmed Vakfı ile Halep Vakıf Kütüphanesi arasında tam bir kardeşlik anlaşması kurmak olarak belirtildi. Ayrıca, kütüphaneye bağlı tüm merkezlerin etkinliklerinin finansmanının sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

EL YAZMALARININ KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çalıştay’da Halep’teki el yazmalarının restorasyonu, dijitalleştirilmesi ve korunması için iş birliği fırsatları ele alındı. Katılımcılar, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Programda İstanbul Valisi Davut Gül, “Coğrafyamızın asıl kimliğiyle buluşmasına katkı sunacağına yürekten inandığım bu buluşmaya emek veren bütün kurumlara, sizlere çok teşekkür ediyorum. Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, Kurtuba, Semerkand, İstanbul ve daha birçok şehir, farklı coğrafyalarda birbirinden uzak yerler gibi görünse de hepsi ortak medeniyetimizin, ortak hafızamızın temsilcileridir” şeklinde konuştu.

SURİYE HALKININ DESTEKLENMESİ

Vali Gül, “UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras Listesine alınan, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kültür başkenti ilan edilen bu şehir, yakın geçmişte büyük yıkımlara maruz kaldı. Ne yazık ki büyük zararlar gördü. Bugün Suriye halkının verdiği büyük mücadeleyle, Şam’ın, Halep’in ve birçok beldenin, yarım asrı aşan bu zulümden kurtulmasının sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Suriye’de barışın devam etmesi bizler için en büyük arzu. Bu sebeple, Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Resmi ve sivil kurumlarımızın her gün yeni işbirliklerine şahitlik ediyoruz. Ortak mirasımızın yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için buradayız. Siz katılımcıların ortaya koyacağı yol haritasının, Halep Vakıf Kütüphanesi’nin yeniden ihyasına katkı sunacağına inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.