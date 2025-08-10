Haberler

İstanbul Valisi Davut Gül Koordinasyon Sağladı

DEPREMDEN SONRA KRİZ MERKEZİ KURULDU

İstanbul Valisi Davut Gül, Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen sonrasında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla 23 farklı çalışma grubuyla bir kriz masası kurulduğu ifade edildi.

AFET ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREVDE

Açıklamada, Vali Gül’ün kriz merkezinde yürütülen çalışmaları koordine ettiği vurgulandı. Gül’ün başkanlığında, TAMP kapsamında bir araya gelen 23 afet çalışma grubunun gelişmeleri anlık olarak takip ettiği belirtildi. Bu şekilde, meydana gelen afetle ilgili durumu kontrol altında tutmak hedefleniyor.

