İstanbul Valisi Davut Gül, Seren Ay Çetin’i kabul etti

BOKSÖR SEREN AY ÇETİN VALİ DAVUT GÜL’Ü ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, genç boks şampiyonu Seren Ay Çetin ve antrenörü Serdar Avcı’yı İstanbul’da kabul etti. Türk profesyonel boksunda önemli bir başarıya imza atan Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerini kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise tarihi bir karşılaşma için ringe çıkmaya hazırlanıyor.

WBA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN RINGE ÇIKACAK

Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, 27 Eylül tarihinde WBA Dünya Şampiyonluk unvanı için Fabiana Bytyqi ile mücadele edecek. Zorlu maç öncesinde, İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ndeki buluşmada, Çetin’e başarı dileklerinde bulundu. Çetin, daha önce kazandığı kemerleri Vali Gül’e göstererek, yeni kemeri kazanma sözü verdi.

DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Seren Ay Çetin’in antrenörü Serdar Avcı, Vali Gül’e boksöre verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Bu buluşma, genç boksçunun başarıları ve gelecekteki hedefleri için moral kaynağı oldu. Çetin ve Avcı, İstanbul’un gurur kaynağı olmaya devam edeceklerini belirtti.