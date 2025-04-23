İstanbul Valisi Davut Gül Uyarıyor

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyük deprem bekleniyor” şeklindeki manipülatif içeriklere itibar edilmemesini önemle vurguladı. Vali Gül, bu tür asılsız paylaşımların yayılmasına karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Vali Gül, sosyal medyada “Büyük deprem bekleniyor” şeklinde dolaşan manipülatif paylaşımların, “Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır” ifadesiyle vatandaşları uyardı. Ayrıca, “Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı, yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz” dedi. Vali, bu yanlış bilgileri yayanların kimlik tespit çalışmaları başlatıldığını ve ilgili kişilere karşı suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.