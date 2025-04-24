İstanbul Valisi Davut Gül Ziyaret Etti

İSTANBUL VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan vatandaşları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Vali Gül, ziyareti sırasında yaralıların sağlık durumlarına dair doktorlardan bilgi aldı.
VALİ GÜL’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ
Ziyaretinde vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ileten Gül, yaşanan bu durumun ardından yaralıların tedavi süreçlerini yakından takip ettiklerini belirtti.