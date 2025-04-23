İstanbul Valisi Davut Gül Ziyaret Etti

İSTANBUL VALİSİ DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucunda yaralanan vatandaşları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, Vali Gül bu ziyareti sırasında yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgiler aldı. Gül, aynı zamanda hastanede tedavi gören vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini de iletti.