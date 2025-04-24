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İstanbul Valisi Davut Gül Ziyaret Etti

VALİ DAVUT GÜL DEPREM YARALILARINI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’de gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Valimiz Davut Gül, Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti” denildi.

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