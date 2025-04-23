İstanbul Valisi Duyuru Yaptı

DEPREM UYARILARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada “Büyük deprem bekleniyor” ifadesiyle yayılan manipülatif içeriklere karşı harekete geçeceğini duyurdu. Vali Gül, bu tür paylaşımların tehlikeli olduğunu belirtirken, vatandaşları bu asılsız bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medya mecralarında ‘Büyük deprem bekleniyor’ şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır” ifadelerini kullandı. Vali, vatandaşların AFAD Bilim Kurulu tarafından yapılacak açıklamaları takip etmelerini istedi.

SORUMLULARA YETKİLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Açıklamasında, bu tür asılsız paylaşımları gerçekleştiren kişilerin kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Vali Gül, “Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi. Bu durum, halkı güvenli bir şekilde bilgilendirmek ve gereksiz paniği önlemek adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.