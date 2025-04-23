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İstanbul Valisi Gül, Asılsız Paylaşımlara Dikkat Edilmesini İstedi

İSTANBUL VALİSİ’NDEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yayılan “Büyük deprem bekleniyor” içerikli manipülatif paylaşımlar hakkında vatandaşları uyardı. Vali Gül, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür paylaşımların asılsız olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT

Gül, açıklamasında, “Sosyal medya mecralarında ‘Büyük deprem bekleniyor’ şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır” ifadelerini kullandı. Bu tür şayiaların, “Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır” şeklinde devam etti.

AFAD AÇIKLAMALARINI TAKİP EDİN

Vatandaşlardan, “Bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz” dedi. Ayrıca, bu tür asılsız bilgileri paylaşanların kimlik tespit çalışmalarının başladığını ve “sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” açıklamasında bulundu.

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