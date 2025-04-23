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İstanbul Valisi Gül, Asılsız Paylaşımlara Dikkat Edin

DEPREM PAYLAŞIMLARINA DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformları üzerinden “Büyük deprem bekleniyor” şeklinde yayılan manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Vali Gül, bu paylaşımlar hakkında önemli bir uyarıda bulunarak, “Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.

ASILSIZ ŞAYIALARLA İLGİLİ UYARI

Vali Gül, sosyal medya mecralarında dolaşan “Büyük deprem bekleniyor” türündeki ses kayıtları ve manipülatif paylaşımların hiçbir bilimsel veriye dayanmadığını vurguladı. Bu asılsız iddiaların sadece vatandaşları paniğe sevk ettiğini belirtti ve “Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı, yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU AÇILACAK

Vali Gül, konuyla ilgili olarak asılsız paylaşımları yapanların kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Bu tür davranışların sadece toplumda kaygı yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda gereksiz bir panik ortamı oluşturduğuna dikkat çekti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını tekrar hatırlattı.

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