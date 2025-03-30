İstanbul Valisi Gül, Bayrampaşa’da Polisle Bayramlaştı

POLİSLERLE BAYRAMLAŞMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polis memurlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Vali Gül’e İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti. İkili, Çevik Kuvvet personeliyle bayramlaşırken sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

VALİ GÜL’DEN TEŞEKKÜR VE DESTEK MESAJI

İstanbul Valisi Davut Gül, polis memurlarının bayramını kutlayarak, “Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim tekrarına kavuştursun. Sizlere teşekkür ediyorum. Genel itibarıyla yaptıklarınız ve gayretlerinizi biliyoruz” dedi. Vali Gül, son izinsiz gösteriler gibi zorlu görevleri yerine getiren personele hitaben, “Dirayetinizi, cesaretinizi ve görevinize bağlılığınızı biliyoruz. İnşallah görev yaptığınız süre içerisinde hep yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı. Bayram dilekleriyle birlikte organizasyonu düzenleyen müdüre ve ekibine de teşekkür etti.