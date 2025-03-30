İstanbul Valisi Gül’den Çevik Kuvvet’e Ziyaret

VALİ GÜL’DEN POLİSE BAYRAM ZİYARETİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirerek, polis memurları ile bayramlaşma fırsatı buldu. Vali Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte bu ziyareti gerçekleştirdi.

POLİS MEMURLARINA TEŞEKKÜR

Ziyarette, Çevik Kuvvet personeliyle bir araya gelen Vali Gül ve Emniyet Müdürü Yıldız, polis memurlarıyla sohbet etme imkanı da buldu. Vali Gül, “Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim tekrarına kavuştursun. Sizlere teşekkür ediyorum. Genel itibarıyla yaptıklarınızı ve gayretlerinizi biliyoruz. Son izinsiz gösteriler başta olmak üzere verilen görevleri hakkıyla yerine getirdiğinize şahitlik ettik” şeklinde konuştu. Vali Gül, ayrıca “Dirayetinizi, cesaretinizi ve görevinize bağlılığınızı biliyoruz. İnşallah görev yaptığınız süre içerisinde hep yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

BAYRAM DUYGULARI VE TEŞEKKÜR

Ziyaret sonunda Vali Gül, organizasyonu gerçekleştiren müdüre ve onun mesai arkadaşlarına da teşekkür etti ve tüm personele hayırlı bayram dileklerini iletti.