İstanbul Valisi Gül, Önder’in Ameliyatı Hakkında Bilgi Verdi

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmasının ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Önder’in yaklaşık 6-7 saat sürecek bir ameliyata girdiğini belirtti. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede ameliyat oldu. Vali Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “112’ye 22.10 itibarıyla ihbar geliyor. Dolayısıyla da ambulansa alınması, hastaneye getirilmesi 22.40 gibi oluyor. Biz de 22.50 sularında hastaneye geldik.” dedi.

Devletin önemli isimleri olayın başından itibaren konuyla ilgilendi

Devlet büyüklerinin bu olaya yakın ilgisi olduğunu ifade eden Vali Gül, “Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Beyefendi ve diğer devlet büyüklerimiz meseleyle yakınen ilgilendi.” şeklinde konuştu. Ameliyatın sonucunu beklemek için dualar edilmesi gerektiğini vurguladı ve, “Ciddi bir ameliyat. Doktorlarımız ameliyatta. 7-8 saat sürebilir.” dedi.

SAĞLIK İL MÜDÜRÜNDEN DE GÜVEN VERİCİ BİLGİLER

Sağlık İl Müdürü Abdullah Emre Güler de, “İlk çağrıyla beraber Sayın Önder’e müdahalemizi yaptık. Burada güzel bir kalp ekibi hazır olduğundan dolayı naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta. Rabbim inşallah şifasını verecektir. Bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok.” diye konuştu.

BÜYÜK BİR AMELİYAT OLDUĞU VURGULANDI

Hastane Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Sırrı Süreyya Önder’in durumu hakkında şöyle bilgi verdi: “Ameliyat saat 23.30 sularında başladı. Tüm kardiyoloji ekibimiz, kalp damar cerrahisi ekibimiz buradaydı. Maalesef kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması hayati. Büyük bir ameliyat. Kalp ameliyatları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyatı uzun, 7-8 saat sürecek bir ameliyat. Tip 1 diseksiyon en büyük diseksiyon tiplerinden bir tanesi.”