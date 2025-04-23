İstanbul Valisi Gül, Paniğe Sevk Etmeyin

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA DAİR AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformlarında “Büyük deprem bekleniyor” şeklinde yapılan manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Vali Gül, bu tür asılsız bilgilerin halkı paniğe sevk etmekten başka bir amaca hizmet etmediğini belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI

Gül, “Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı – yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinde yayılan bu spekülasyonların, bilimsel bir temeli olmadığını vurguladı. Bu durum, halk arasında gereksiz korku yaratmak ve güvenliği tehlikeye atmak amacı taşımaktadır.

SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Vali Davut Gül, ayrıca, bu şekilde asılsız bilgiler yayanların kimliklerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Yapılan bu yanlış paylaşımlar ile sorumlular hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti. Bu adımlar, toplumun bilgi güvenliğini koruma amacı taşımaktadır.