İstanbul Valisi Gül, Sahte Hastalık İfadesi Uyardı

DİLENCİLİKLE MÜCADELEDE YENİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Valisi Gül, dilencilik ile mücadelede en yaygın yöntemlerden birinin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu ifade etti. “Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez” dedi. Gül, vatandaşların toplum huzuru ve güvenliği için dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

SAHTE HASTALIKLA DOLANDIRICILIK UYARISI

Vali Gül, sosyal medya hesabından, “Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı” başlığıyla paylaşılan bir videoya atıfta bulunarak, “Dikkat, bu bir dolandırıcılık yöntemidir” uyarısında bulundu. Raporlu epilepsi hastalarının ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığını vurgulayan Gül, bu durumun eczacıların da farkında olduğu bir uygulama olduğunu belirtti.

Gül, dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu tekrar hatırlatarak, toplumsal istismarın önlenmesi için bilinçli olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, zekat ve sadakaların doğrudan tanıdık ihtiyaç sahiplerine veya güvenilir kurumlara ulaştırılmasını önerdi.