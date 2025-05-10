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İstanbul Valisi Gül Yaralıları Ziyaret Etti

İSTANBUL VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Olay, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Bu esnada bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazanın sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Gül, yaralıların tedavi edildiği hastaneyi ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Bu ziyaret, yaralı vatandaşların durumunu yakından takip etme amacı taşıdı. Vali Gül, vatandaşların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak onlara destek olmaya çalıştı.

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