İstanbul Valisi Gül, Yaralıları Ziyaret Etti

İSTANBUL VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’de gerçekleştirilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ediyor. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, “Valimiz Davut Gül, Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.” deniliyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Gül, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletiyor. Bu tür ziyaretler, deprem sonrası kamuoyunu bilgilendirmek ve yaralılara moral vermek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.