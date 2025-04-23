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İstanbul Valisi Gül, Yaralıları Ziyaret Etti

VALİ DAVUT GÜL’ÜN ZİYARETİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’de yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan vatandaşları tedavi aldıkları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

HASTA DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, “Valimiz Davut Gül, Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.” ifadesi dikkat çekti. Vali Gül, yaralıların sağlık durumunu öğrenmek amacıyla doktorlarla görüştü ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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