İstanbul Valisi Gül, Yaralıları Ziyaret Etti

İSTANBUL VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucunda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.
GÜL’DEN YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gül’ün ziyareti sırasında, yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldığı belirtiliyor. Gül, deprem mağdurlarına “geçmiş olsun” dileklerini iletmekte bulunuyor.