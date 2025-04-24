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İstanbul Valisi Gül, Yaralıları Ziyaret Etti

DEPREM SONRASI ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşları tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadelere göre, “Valimiz Davut Gül, Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.”

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Gül, yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Aynı zamanda, deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu tür ziyaretlerin, yaralıların moral ve motivasyonlarını artırma açısından önemli olduğu belirtiliyor.

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İstanbul Valisi Davut Gül Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini sundu.

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