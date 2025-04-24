İstanbul Valisi Gül, Yaralıları Ziyaret Etti

VALİ GÜL’ÜN ZİYARETİ

İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sırasında yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan bireyleri, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret eden Vali Gül, burada doktorlarla bir araya gelerek vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Ziyaret esnasında, vatandaşları odalarında buluşarak geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, deprem sonrası yaralananların tedavi süreçlerini yakından takip ettiğini belirtti. Bu tür ziyaretlerin, vatandaşlara moral kaynağı olmasının yanı sıra tedavi süreçlerini de olumlu etkilediği ifade edildi.