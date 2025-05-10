İstanbul Valisi Gül, Yaralıları Ziyaret Etti

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Olay, Beylikdüzü ilçesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Bu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Gül, kazada yaralanan vatandaşların tedavi gördükleri hastaneye giderek ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Bu ziyaret, yaralı vatandaşlara moral vermenin yanı sıra, olayın ardından yaşanan sürecin gözlemlenmesi açısında da büyük önem taşıyor.