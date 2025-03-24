İstanbul Valisi, Şehzadebaşı Camii’ni İnceledi

VALİ DAVUT GÜL’ÜN İNCELEMELERİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde süregelen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü ifade edilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Vali Gül, caminin iç kısmı, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan hasar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cami ve çevresindeki göstericilere ait görüntüler ise büyük tepki topladı.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları doğrultusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösteriler, Şehzadebaşı Camii ve haziresinde tahribat yarattığı belirtiliyor. Vali Gül, zarar gören camide yaptığı inceleme sırasında, emniyet mensuplarıyla da sohbet etti. Mimar Sinan’ın “Çıraklık eserim” dediği bu tarihi caminin çevresindeki göstericilerin görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.