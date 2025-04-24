Haberler

İstanbul Valisi Tedavi Ziyareti Gerçekleştirdi

İSTANBUL VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, tedavi gören vatandaşları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyaret esnasında Vali Gül, yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Tedavisi devam eden hastalara “geçmiş olsun” dileklerini iletip moral verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Osmaniye’de Elektrik Akımına Kapıldılar

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 6 yaşındaki bir çocuk ve annesi, sulama kanalında elini yıkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamera görüntüleri yayımlandı.
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası’nda Final İstiyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldiklerini açıkladı ve finalin Anadolu'da oynanmasını talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.