İstanbul Valisi Tedavi Ziyareti Gerçekleştirdi

İSTANBUL VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, tedavi gören vatandaşları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyaret esnasında Vali Gül, yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Tedavisi devam eden hastalara “geçmiş olsun” dileklerini iletip moral verdi.