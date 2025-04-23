İstanbul Valisi Yaralıları Ziyaret Etti

İSTANBUL VALİSİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri’de gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucunda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

VALİ GÜL’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Valimiz Davut Gül, Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti” şeklinde ifadelere yer verildi.