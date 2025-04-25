İstanbul Valisi Yaralıları Ziyaret Etti

DEPREM SONRASI ZİYARETLER

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları ziyaret ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Vali Gül, burada doktorlarla bir araya gelerek vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi alıyor.

YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Ziyaret ettiği hastanelerde odalarında bulunan yaralı vatandaşlarla da sohbet eden Vali Gül, onlara geçmiş olsun dileklerini iletiyor.